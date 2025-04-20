В Нидерландах готовят кампанию по укреплению "киберрезерва" страны

Министерство обороны Нидерландов стремится укрепить кибербезопасность за счет привлечения гражданских специалистов и планирует запустить соответствующую рекрутинговую кампанию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

В нидерландской армии обращают внимание, что хакерские атаки со стороны Китая и России, по данным разведывательных служб, становятся все более частыми.

Киберрезервисты – гражданские, которые делятся своими знаниями с армией в дополнение к своей работе – рассматриваются как важное дополнение к защите Нидерландов от иностранных государств, отмечает NOS.

Для поиска киберперсонала в Вооруженные силы Нидерландов планируют новую рекрутинговую кампанию, которая стартует в конце лета. В то же время вакансии для киберрезервистов уже появились в Интернете.

По словам командующего подразделением киберрезервистов Нидерландов подполковника Матийса (NOS не называет его полного имени), служащие киберрезерва могут участвовать в военных учениях внутри Нидерландов или, например, в рамках НАТО.

Всего в структуре нидерландской армии шесть подразделений киберрезервистов, которые подчиняются Кибернетическому командованию Минобороны. Точное количество их служащих не раскрывается из соображений безопасности.

Как отмечает NOS, это не первый раз, когда оборонное ведомство Нидерландов ищет киберрезервистов. Минобороны имеет набор набрать 150 резервистов за десять лет, но, насколько известно, эта цель не была достигнута.

В прошлом году Служба военной разведки и безопасности Нидерландов выступила с предупреждением о российских кибероперациях со стороны подразделения ГРУ 29155.

Эти хакеры с 2020 года атаковали Украину и ряд государств НАТО.