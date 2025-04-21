Ердоган заявив про ризик скорочення населення Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччині поруч з багатьма іншими країнами також загрожує тенденція до скорочення кількості населення, та підкреслив важливість "культурних цінностей" у протидії цьому.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Коментарі президента Туреччини щодо демографічних прогнозів для країни пролунали під час його виступу на заході жіночої асоціації у Стамбулі.

Ердоган заявив, що інститут родини "під загрозою" у Туреччині та всьому світі, і "прагнення до створення родини і народження дітей підривається як ніколи раніше".

"Навіть найбільш оптимістичні прогнози вказують, що за 10 років тенденція у Туреччині зміниться від зростання до скорочення чисельності населення. Якщо поточна ситуація збережеться, наше населення до кінця сторіччя скоротиться на 10 мільйонів", – зазначив він.

За останніми оцінками, чисельність населення Туреччини становить понад 85 млн осіб.

Ердоган продовжив, що в його адміністрації продовжують розробляти заходи для протидії цьому сценарію, але заявив, що вони не дадуть результату без "руйнування хибних поглядів", та поскаржився на "шкідливі західні ідеології", що буцімто налаштовують чоловіків і жінок одне проти одного.

Він заявив, що бачить рішення для Туреччини у тому, щоб "повертатися до витоків" і "шукати шлях у світлі віри і багатстві нашої культури".

У Німеччині за підсумками 2023 року народжуваність впала до 10-річного мінімуму, а у Франції стала найменшою з часів Другої світової війни, що спонукало президента Емманюеля Макрона готувати план підвищення народжуваності.

Уряд Греції минулого року також презентував пакет заходів, за допомогою яких сподівається заохотити родини народжувати дітей і змінити поточну демографічну тенденцію.

Папа Римський закликав італійців більше народжувати.