Эрдоган заявил о риске сокращения населения Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турции наряду со многими другими странами также угрожает тенденция к сокращению численности населения, и подчеркнул важность "культурных ценностей" в противодействии этому.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Комментарии президента Турции по демографическим прогнозам для страны прозвучали во время его выступления на мероприятии женской ассоциации в Стамбуле.

Эрдоган заявил, что институт семьи "под угрозой" в Турции и во всем мире, и "стремление к созданию семьи и рождению детей подрывается как никогда раньше".

"Даже самые оптимистичные прогнозы указывают, что за 10 лет тенденция в Турции изменится от роста к сокращению численности населения. Если текущая ситуация сохранится, наше население к концу столетия сократится на 10 миллионов", – отметил он.

По последним оценкам, численность населения Турции составляет более 85 млн человек.

Эрдоган продолжил, что в его администрации продолжают разрабатывать меры для противодействия этому сценарию, но заявил, что они не дадут результата без "разрушения ложных взглядов", и пожаловался на "вредные западные идеологии", якобы настраивающие мужчин и женщин друг против друга.

Он заявил, что видит решение для Турции в том, чтобы "возвращаться к истокам" и "искать путь в свете веры и богатстве нашей культуры".

В Германии по итогам 2023 года рождаемость упала до 10-летнего минимума, а во Франции стала наименьшей со времен Второй мировой войны, что побудило президента Эмманюэля Макрона готовить план повышения рождаемости.

Правительство Греции в прошлом году также представило пакет мер, с помощью которых надеется поощрить семьи рожать детей и изменить текущую демографическую тенденцию.

Папа Римский призвал итальянцев больше рожать.