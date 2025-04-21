У Китаї застерегли країни від укладання торговельних угод зі США "його коштом"

Китай попередив країни щодо укладання угод зі США, які можуть зашкодити інтересам Пекіна.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства комерції Китаю, передає "Європейська правда".

Хоча Пекін поважає прагнення країн вирішувати свої торговельні суперечки зі США, китайське міністерство заявило, що країна "рішуче виступає проти того, щоб будь-яка сторона укладала угоди за рахунок інтересів Китаю".

"Якщо таке станеться, Пекін ніколи не погодиться з цим і рішуче вживе дзеркальні контрзаходи. Китай готовий посилювати солідарність і координацію з усіма сторонами, спільно реагувати та протистояти одностороннім актам залякування", – заявили там.

Це попередження прозвучало на тлі підготовки країн до переговорів зі США щодо зменшення або скасування широкомасштабних тарифів, які президент США Дональд Трамп запровадив – і пізніше призупинив – щодо торгових партнерів.

Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Раніше китайський посол у Сполучених Штатах Сє Фен закликав Вашингтон шукати спільну мову з Китаєм, підкресливши готовність його держави діяти в умовах ескалації торгової війни.

А ЗМІ писали, що Трамп наполягає на особистих переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб вирішити тарифні суперечки між двома країнами, однак це заважає іншим дипломатичним зусиллям з подолання торгової війни.