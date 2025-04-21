В Китае предостерегли страны от заключения торговых соглашений с США "за его счет"

Китай предупредил страны о заключении соглашений с США, которые могут навредить интересам Пекина.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства коммерции Китая, передает "Европейская правда".

Хотя Пекин уважает стремление стран решать свои торговые споры с США, китайское министерство заявило, что страна "решительно выступает против того, чтобы любая сторона заключала соглашения за счет интересов Китая".

"Если такое произойдет, Пекин никогда не согласится с этим и решительно примет зеркальные контрмеры. Китай готов усиливать солидарность и координацию со всеми сторонами, совместно реагировать и противостоять односторонним актам запугивания", – заявили там.

Это предупреждение прозвучало на фоне подготовки стран к переговорам с США по уменьшению или отмене широкомасштабных тарифов, которые президент США Дональд Трамп ввел – и позже приостановил – в отношении торговых партнеров.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ранее китайский посол в Соединенных Штатах Се Фэн призвал Вашингтон искать общий язык с Китаем, подчеркнув готовность его государства действовать в условиях эскалации торговой войны.

А СМИ писали, что Трамп настаивает на личных переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы решить тарифные споры между двумя странами, однако это мешает другим дипломатическим усилиям по преодолению торговой войны.