Bloomberg узнал детали встречи в Лондоне, где обсудят "мирный план" США

Встреча Украины, США и европейских государств в Лондоне 23 апреля станет продолжением встречи в Париже на прошлой неделе, где обсуждались американские "мирные предложения".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg.

По информации собеседников агентства, как и на прошлогодней встрече в Париже, в Лондоне будут присутствовать представители США, Украины, а также Великобритании, Франции и Германии.

Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, говорится в материале.

Со стороны европейских государств будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности, добавляет агентство.

По словам источников Bloomberg, планы переговоров еще дорабатываются и могут измениться.

Встреча в Лондоне 23 апреля станет второй после Парижа, где США, Украина и ее европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

Ранее Bloomberg сообщало, что американские предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня, потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.

Между тем президент США Дональд Трамп считает, что существуют "очень хорошие" шансы на заключение какого-то "мирного соглашения" между Россией и Украиной, и пообещал объявить детали в течение следующих трех дней.