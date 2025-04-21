Зеленський: Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне "припинення вогню"

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на зустрічі зі США та європейськими союзниками в Лондоні 23 квітня зосередиться на можливостях встановлення "безумовного припинення вогню".

Про це він заявив у вечірньому зверненні 21 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави звернув увагу, що Росія в понеділок продовжила обстріли українських міст, відкинувши пропозицію Києва продовжити режим "припинення вогню" після Великодня.

"Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві. Проте Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви", – додав він.

Зеленський нагадав про пропозицію Києва припинити обстріли цивільної інфраструктури, яку можна втілити забороною ударів ракет і далекобійних дронів.

"Представники України – і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня – матимуть основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню – саме це має бути початком", – підкреслив президент.

Зустріч у Лондоні 23 квітня стане другою після Парижа, де США, Україна та її європейські союзники обговорюють американський план припинення вогню в російсько-українській війні.

Американську сторону, за даними Bloomberg, представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. З боку європейських держав – Британії, Франції та Німеччини – будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що американці висунули свої "мирні ідеї" в конфіденційному документі, який представили українській делегації у Парижі минулого тижня. Вони очікують, що на зустріч у Лондоні Україна надасть свою відповідь.

Пропозиції США, за даними видання, передбачають потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.