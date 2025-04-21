Зеленский: Украина на встрече в Лондоне будет продвигать безусловное "прекращение огня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля сосредоточится на возможностях установления "безусловного прекращения огня".

Об этом он заявил в вечернем обращении 21 апреля, сообщает "Европейская правда".

Глава государства обратил внимание, что Россия в понедельник продолжила обстрелы украинских городов, отвергнув предложение Киева продлить режим "прекращения огня" после Пасхи.

"Все это еще раз демонстрирует, чего на самом деле хотят в Москве. Однако Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы", – добавил он.

Зеленский напомнил о предложении Киева прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры, которое можно воплотить запретом ударов ракет и дальнобойных дронов.

"Представители Украины – и на встречах в Париже, которые были, и на встречах в Лондоне на этой неделе – будут иметь основную задачу, первоочередную именно по безусловному прекращению огня – именно это должно быть началом", – подчеркнул президент.

Встреча в Лондоне 23 апреля станет второй после Парижа, где США, Украина и ее европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

Американскую сторону, по данным Bloomberg, будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Со стороны европейских государств – Британии, Франции и Германии – будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что американцы выдвинули свои "мирные идеи" в конфиденциальном документе, который представили украинской делегации в Париже на прошлой неделе. Они ожидают, что на встрече в Лондоне Украина предоставит свой ответ.

Предложения США, по данным издания, предусматривают потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.