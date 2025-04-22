На КПП с Польшей со вторника ограничивают движение для легковых авто до 10 мая

На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей со вторника ограничивают движение для легковых автомобилей.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

С 22 апреля, с 10:00 на пункте пропуска "Шегини" начнутся ремонтно-реконструкционные работы. Из-за этого будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств.

В частности, одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей.

В Госпогранслужбе рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска, такие как "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов", "Смильница", "Нижанковичи".

Работы продлятся ориентировочно до 10 мая.

Напомним, движение на КПП "Шегини" из-за ремонтно-реконструкционных работ временно ограничивали также в первой половине апреля.

Также сообщалось, что 8 апреля заработал пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" на украинско-венгерской границе.