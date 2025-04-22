Польські прикордонники за чотири дні зупинили 250 спроб мігрантів перейти кордон з Білорусі

Польські прикордонники повідомили, що за п’ятницю-понеділок не допустили 250 спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри оприлюднили в офіційному X 22 квітня.

За 18-21 квітня польські прикордонники зафіксували на кордоні з Білоруссю понад 250 спроб незаконного перетину кордону, усі їх зупинили.

"За сприяння затримано дві особи. У бік польських патрулів кидались камінням", – зазначили у повідомленні.

Раніше у квітні у річці Буг на кордоні Польщі з Білоруссю знайшли двох потопельників – ймовірно, мігрантів, які намагались перетнути кордон.

Нагадаємо, штучна міграційна криза на східному кордоні Польщі та балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та примусову посадку у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера.

Після того охорону кордонів посилили, зокрема Польща спорудила 5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю протяжністю понад 180 км. Потік мігрантів врешті знизився, але проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється.

З літа 2024 року на окремих ділянках кордону створили спеціальну буферну зону шириною від кількасот метрів до кількох кілометрів від лінії кордону, заходити у яку заборонено.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску.

Наприкінці березня уряд Польщі обмежив право на звернення за міжнародним захистом.