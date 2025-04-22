Польские пограничники за 4 дня остановили 250 попыток мигрантов перейти границу из Беларуси

Польские пограничники сообщили, что за пятницу-понедельник не допустили 250 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", такие цифры приводят в официальном X 22 апреля.

За 18-21 апреля польские пограничники зафиксировали на границе с Беларусью более 250 попыток незаконного пересечения границы, все их остановили.

"За содействие задержаны два человека. В сторону польских патрулей бросались камнями", – отметили в сообщении.

Ранее в апреле в реке Буг на границе Польши с Беларусью нашли двух утопленников – вероятно, мигрантов, которые пытались пересечь границу.

Напомним, искусственный миграционный кризис на восточной границе Польши и балтийских государств возник с лета 2021 года при содействии белорусских властей – после жесткой реакции этих стран на репрессии в Беларуси и принудительную посадку в Минске авиарейса для ареста оппозиционного блогера.

После того охрану границ усилили, в частности Польша построила 5-метровый забор на границе с Беларусью протяженностью более 180 км. Поток мигрантов в конце концов снизился, но проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется.

С лета 2024 года на отдельных участках границы создали специальную буферную зону шириной от нескольких сотен метров до нескольких километров от линии границы, заходить в которую запрещено.

В марте 2025 года правительство Польши снова объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления.

В конце марта правительство Польши ограничило право на обращение за международной защитой.