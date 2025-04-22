Норвезький телеканал перепросив за помилкове повідомлення про смерть королеви

Норвезький телеканал VG заявив, що повідомлення про смерть королеви Соні, яке зʼявилось у рухомому рядку трансляції, було помилковим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Повідомлення про смерть королеви Норвегії Соні з'явилося на екрані VG під час випуску новин близько 13:00 у вівторок, але через кілька секунд було прибране.

Керівниця служби новин VG Тора Бакке Гондлюккен заявила, що сталась "дуже прикра помилка".

"Ми перепросили безпосередньо перед Королівським двором і просимо пробачення в наших глядачів", – сказала вона.

За словами Гондлюккен, VG переглядає внутрішні процедури, "щоб гарантувати, що подібне не повториться".

Повідомлення про смерть Соні могло бути повʼязане з тим, що напередодні 87-річну королеву ушпиталили, але наступного дня виписали з лікарні.

На початку цього року Соні поставили кардіостимулятор.

Крім того, напередодні вранці помер 88-річний Папа Римський Франциск. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.