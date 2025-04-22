Норвежский телеканал извинился за ложное сообщение о смерти королевы
Норвежский телеканал VG заявил, что сообщение о смерти королевы Сони, которое появилось в бегущей строке трансляции, было ошибочным.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Сообщение о смерти королевы Норвегии Сони появилось на экране VG во время выпуска новостей около 13:00 во вторник, но через несколько секунд было убрано.
Руководитель службы новостей VG Тора Бакке Гондлюккен заявила, что произошла "очень досадная ошибка".
"Мы принесли извинения непосредственно Королевскому двору и просим прощения у наших зрителей", – сказала она.
По словам Гондлюккен, VG пересматривает внутренние процедуры, "чтобы гарантировать, что подобное не повторится".
Сообщение о смерти Сони могло быть связано с тем, что накануне 87-летнюю королеву госпитализировали, но на следующий день выписали из больницы.
В начале этого года Соне поставили кардиостимулятор.
Кроме того, накануне утром умер 88-летний Папа Римский Франциск. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.