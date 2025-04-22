У Молдові готуються продати дві квартири олігарха-втікача Шора

Дві кишинівські квартири, які належать засудженому за шахрайство олігарху-втікачу та спонсору проросійських партій Молдови Ілану Шору, будуть продані на аукціоні 24 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVR Moldova.

Дві квартири Шора разом займають 400 квадратних метрів на четвертому поверсі багатоквартирного будинку в Кишиневі, який був побудований для високопосадовців ще до здобуття Молдовою незалежності.

Нерухомість була виставлена на продаж після того, як судовий виконавець отримав зелене світло від апеляційного суду Кишинева, який остаточно відхилив скаргу адвокатів олігарха-втікача на рішення про конфіскацію.

Фото: TVR Moldova / скриншот

Стартова ціна квартир на аукціоні – 642 тисячі євро без урахування меблів, які будуть продані окремо, пише TVR Moldova.

Судовий виконавець Роман Талмач розповів телеканалу, що всього пʼять людей зацікавились нерухомістю, але з них тільки двоє прийшли подивитись квартири.

"Якщо аукціон не відбудеться, кредитор зможе забрати майно в рахунок погашення боргу. Якщо він не подасть таку заяву протягом п'яти днів, нерухомість переоцінять і знову виставлять на аукціон – уже на 10% дешевше", – пояснив Талмач.

Ілана Шора в Молдові заочно засудили до 15 років позбавлення волі у справі про виведення з банківської системи країни 1 мільярда доларів – так званої "крадіжки мільярда".

Крім того, Апеляційна палата Кишинева ухвалила стягнути з Шора збиток, який він завдав банківській системі Молдови – 5 мільярдів леїв – за рахунок конфіскації та продажу його майна.

Після оголошення вироку у 2023 році Ілан Шор переховувався в Ізраїлі та за допомоги Росії намагається впливати на молдовську політику.