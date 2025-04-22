В Молдове готовятся продать две квартиры беглого олигарха Шора

Две кишиневские квартиры, принадлежащие осужденному за мошенничество олигарху-беглецу и спонсору пророссийских партий Молдовы Илану Шору, будут проданы на аукционе 24 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVR Moldova.

Две квартиры Шора вместе занимают 400 квадратных метров на четвертом этаже многоквартирного дома в Кишиневе, который был построен для чиновников еще до обретения Молдовой независимости.

Недвижимость была выставлена на продажу после того, как судебный исполнитель получил зеленый свет от апелляционного суда Кишинева, который окончательно отклонил жалобу адвокатов беглого олигарха на решение о конфискации.

Фото: TVR Moldova / скриншот

Стартовая цена квартир на аукционе – 642 тысячи евро без учета мебели, которая будет продана отдельно, пишет TVR Moldova.

Судебный исполнитель Роман Талмач рассказал телеканалу, что всего пять человек заинтересовались недвижимостью, но из них только двое пришли посмотреть квартиры.

"Если аукцион не состоится, кредитор сможет забрать имущество в счет погашения долга. Если он не подаст такое заявление в течение пяти дней, недвижимость переоценят и снова выставят на аукцион – уже на 10% дешевле", – пояснил Талмач.

Илана Шора в Молдове заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банковской системы страны 1 миллиарда долларов – так называемой "кражи миллиарда".

Кроме того, Апелляционная палата Кишинева постановила взыскать с Шора ущерб, который он нанес банковской системе Молдовы – 5 миллиардов леев – за счет конфискации и продажи его имущества.

После оглашения приговора в 2023 году Илан Шор скрывался в Израиле и с помощью России пытается влиять на молдавскую политику.