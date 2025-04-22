Греція виділить 1 млрд євро соцвиплат завдяки профіциту бюджету

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про виділення 1 мільярда євро на фінансову допомогу малозабезпеченим домогосподарствам та державну інвестиційну програму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Греція увійшла до числа шести країн-членів ЄС, які завершили 2024 рік із профіцитом державного бюджету.

Профіцит Греції у розмірі 1,3% ВВП, порівняно із загальним дефіцитом у ЄС у 3,2%, став помітним поліпшенням фінансових показників для країни, яку уразила боргова криза після економічного спаду 2008-2009 років.

Як пояснив Міцотакіс під час звернення до співгромадян у вівторок, 1 мільярд євро піде на допомогу вразливим групам населення.

Серед іншого, починаючи з цього року, орендарям житла буде повертатися вартість місячної орендної плати в листопаді, а літнім людям, інвалідам і людям без страхування буде виплачуватися 250 євро на рік.

Половина суми, 500 мільйонів євро, буде виплачуватися в межах програми державних інвестицій, щоб прискорити реалізацію державних інфраструктурних і соціальних проєктів, уточнив міністр фінансів Греції Кіріакос Пірракакіс.

Фіскальні показники Греції неухильно покращуються відтоді, як кілька років тому вона почала виходити з майже десятирічної фінансової кризи.

У 2018 році Греція офіційно вийшла з економічної кризи, а у 2022-му остаточно погасила борг перед Міжнародним валютним фондом.