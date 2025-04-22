Греция выделит 1 млрд евро соцвыплат благодаря профициту бюджета

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении 1 миллиарда евро на финансовую помощь малообеспеченным домохозяйствам и государственную инвестиционную программу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Греция вошла в число шести стран-членов ЕС, которые завершили 2024 год с профицитом государственного бюджета.

Профицит Греции в размере 1,3% ВВП, по сравнению с общим дефицитом в ЕС в 3,2%, стал заметным улучшением финансовых показателей для страны, которую поразил долговой кризис после экономического спада 2008-2009 годов.

Как пояснил Мицотакис во время обращения к согражданам во вторник, 1 миллиард евро пойдет на помощь уязвимым группам населения.

Среди прочего, начиная с этого года, арендаторам жилья будет возвращаться стоимость месячной арендной платы в ноябре, а пожилым людям, инвалидам и людям без страхования будет выплачиваться 250 евро в год.

Половина суммы, 500 миллионов евро, будет выплачиваться в рамках программы государственных инвестиций, чтобы ускорить реализацию государственных инфраструктурных и социальных проектов, уточнил министр финансов Греции Кириакос Пирракакис.

Фискальные показатели Греции неуклонно улучшаются с тех пор, как несколько лет назад она начала выходить из почти десятилетнего финансового кризиса.

В 2018 году Греция официально вышла из экономического кризиса, а в 2022-м окончательно погасила долг перед Международным валютным фондом.