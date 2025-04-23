У Латвії кажуть, що РФ на 2 місяці затримує гроші на пенсії для своїх пенсіонерів в країні

У Латвії повідомили, що Росія затримує переказ коштів, призначених на пенсійні виплати резидентам Латвії, які отримують російські пенсії, та звернулись за офіційними поясненнями.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Державний секретар Міністерства добробуту Інгус Аллікс розповів, що поки Латвія отримала лише один транш коштів з РФ на пенсії російським пенсіонерам – близько 21 тисячі євро, тоді як повна сума для виплат російських пенсій за перший квартал 2025 року становить 3,5 млн євро.

На кінець 2024 року у Латвії було 9700 отримувачів російських пенсій.

Посадовець зазначив, що "портрет" цих людей не однорідний – частина досі працюють, частина отримують пенсію і від Латвії, і від Росії, і лише для невеликої частки російська пенсія є єдиним джерелом доходу. Аллікс сказав, що якщо через затримку виплати людям не вистачає грошей на найнеобхідніше, слід звертатися до місцевих органів влади щодо допомоги.

Ще у середині квітня Державне агентство соціального страхування Латвії спрямувало офіційний запит у Росію стосовно відсутності переказу на виплату пенсій, передало оновлений список отримувачів пенсій та попросило пояснень щодо ситуації.

Російська сторона повинна була б переказати ці кошти ще у лютому, а у травні настає термін для переказу наступного траншу на пенсії – вже за другий квартал року.

Латвія адмініструє виплату російських пенсій російським пенсіонерам у Латвії за двосторонньою угодою про співпрацю у сфері соціального захисту від 2011 року. За цим документом, Росія має переказувати кошти, призначені для латвійських отримувачів, у другому місяці кожного кварталу року.

Схожа ситуація із затримкою переказу вже була у 2023 році.

Нагадаємо, у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.

Близько 80 росіянам не дозволили проживання з безпекових міркувань, попри складений мовний іспит.