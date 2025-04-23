В Латвии говорят, что РФ на два месяца задерживает деньги на пенсии для своих пенсионеров

В Латвии сообщили, что Россия задерживает перевод средств, предназначенных на пенсионные выплаты резидентам Латвии, которые получают российские пенсии, и обратились за официальными объяснениями.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс рассказал, что пока Латвия получила только один транш средств из РФ на пенсии российским пенсионерам – около 21 тысячи евро, тогда как полная сумма для выплат российских пенсий за первый квартал 2025 года составляет 3,5 млн евро.

На конец 2024 года в Латвии было 9700 получателей российских пенсий.

Чиновник отметил, что "портрет" этих людей не однороден – часть до сих пор работают, часть получают пенсию и от Латвии, и от России, и только для небольшой части российская пенсия является единственным источником дохода. Алликс сказал, что если из-за задержки выплаты людям не хватает денег на самое необходимое, следует обращаться в местные органы власти за помощью.

Еще в середине апреля Государственное агентство социального страхования Латвии направило официальный запрос в Россию относительно отсутствия перевода на выплату пенсий, передало обновленный список получателей пенсий и попросило объяснений по ситуации.

Российская сторона должна была бы перевести эти средства еще в феврале, а в мае наступает срок для перевода следующего транша на пенсии – уже за второй квартал года.

Латвия администрирует выплату российских пенсий российским пенсионерам в Латвии по двустороннему соглашению о сотрудничестве в сфере социальной защиты от 2011 года. По этому документу, Россия должна переводить средства, предназначенные для латвийских получателей, во втором месяце каждого квартала года.

Похожая ситуация с задержкой перевода уже была в 2023 году.

Напомним, в 2024 году Латвия начала выдворять россиян, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение постоянного вида на жительство в стране, для чего в том числе нужно было подтвердить базовое владение языком.

Около 80 россиянам не разрешили проживание по соображениям безопасности, несмотря на сданный языковой экзамен.