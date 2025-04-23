Разведка Литвы рассказала, как Москва и Минск готовили атаки на белорусскую диаспору

Ведомство государственной безопасности Литвы (VSD) заявило, что российские и белорусские разведки планировали атаки против представителей белорусской общины в Литве.

Об этом написал литовский вещатель LRT в среду, 23 апреля, передает "Европейская правда".

По данным литовской разведки, эти иностранные операции становятся все более опасными, с подтвержденными попытками осуществить жестокие нападения на белорусов, проживающих в Литве.

"Организаторы операции пытаются имитировать деятельность двух противоборствующих сил – белорусов, которые продвигают идеологию "литвинизма", и якобы литовских групп, которые им противостоят", – говорится в заявлении VSD.

В ведомстве отметили, что с 2023 года российские и белорусские оперативники проводят в Литве информационные и психологические операции с целью создания ощущения опасности среди белорусской диаспоры и формирования образа Литвы как ксенофобного государства.

В частности, в 2025 году, по данным VSD, начался поиск людей в социальных сетях, которые согласились бы напасть на белорусов в Литве за вознаграждение.

Отмечается, что чтобы реализовать этот план, они выдавали себя за жителей другой страны ЕС, которые ищут белорусских студентов в Вильнюсе для участия в съемках музыкального клипа. Молодые белорусы, заинтересованные в "работе", соглашались на встречу в указанном месте, где, по плану, на них должны были напасть.

Параллельно оперативники контактировали с потенциальными нападающими, предоставляя им описания внешности, координаты встреч, время и подробные инструкции по осуществлению нападений.

"Потенциальных нападавших также призывали самостоятельно находить и нападать на любых белорусов по собственному выбору и снимать эти преступления на видео", – заявили в разведке.

В VSD подтвердили, что эта попытка нападения была сорвана.

Отмечается, что на ранних этапах операции литовские политики и публичные лица получали угрозы якобы от сторонников литвинизма или членов белорусской диаспоры. В соцсетях распространялись видео, где группы, называющие себя литвинистами, высказывались против Литвы.

По данным VSD, исполнителей чаще всего ищут среди русскоязычных жителей Литвы через популярные Telegram-каналы и другие платформы.

"Заказы обычно поступают на русском или английском языках, а литовские тексты, которые предоставляются, часто грамматически неправильные или искусственные", – отметили в VSD.

Сначала исполнителям предлагают более простые задачи в соответствии с их умениями – например, сфотографировать здания, связанные с белорусской диаспорой, или события оппозиции.

Вознаграждение варьируется от нескольких десятков до тысяч евро, обычно выплаты осуществляются в криптовалюте – особенно в Tether – или другим анонимным способом.

Напомним, в январе глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис предложил ввести более строгие наказания за шпионаж в пользу другой страны.

Только в прошлом месяце власти объявили, что двух граждан Литвы обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси.

В начале апреля писали, что парламент Литвы рассматривает возможность введения ограничений для белорусских мигрантов на поездки на родину.