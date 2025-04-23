У Польщі затвердили національну жалобу в день похорону Папи Римського

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав пропозицію президента Анджея Дуди про загальнонаціональну жалобу 26 квітня, у день похорону Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Туск повідомив, що поставив підпис на указі президента про оголошення національної жалоби у суботу, 26 квітня – день похорону Папи Римського Франциска.

Жалоба буде діяти з 00:00 у суботу до 00:00 неділі.

Через це рішення доведеться відкласти концерт до 1000-ліття коронації Болеслава Хороброго та шоу дронів у Варшаві.

В Італії через смерть Франциска оголосили 5-денну жалобу.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

23 квітня труну понтифіка перенесли до собору Св. Петра, де віряни можуть попрощатися з ним.

Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.