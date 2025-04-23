У Польщі затвердили національну жалобу в день похорону Папи Римського
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав пропозицію президента Анджея Дуди про загальнонаціональну жалобу 26 квітня, у день похорону Папи Римського Франциска.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Туск повідомив, що поставив підпис на указі президента про оголошення національної жалоби у суботу, 26 квітня – день похорону Папи Римського Франциска.
Жалоба буде діяти з 00:00 у суботу до 00:00 неділі.
Через це рішення доведеться відкласти концерт до 1000-ліття коронації Болеслава Хороброго та шоу дронів у Варшаві.
В Італії через смерть Франциска оголосили 5-денну жалобу.
Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.
23 квітня труну понтифіка перенесли до собору Св. Петра, де віряни можуть попрощатися з ним.
Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.