В Польше утвердили национальный траур в день похорон Папы Римского

Премьер-министр Польши Дональд Туск подписал предложение президента Анджея Дуды об общенациональном трауре 26 апреля, в день похорон Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск сообщил, что поставил подпись на указе президента об объявлении национального траура в субботу, 26 апреля – день похорон Папы Римского Франциска.

Траур будет действовать с 00:00 в субботу до 00:00 воскресенья.

Из-за этого решения придется отложить концерт к 1000-летию коронации Болеслава Храброго и шоу дронов в Варшаве.

В Италии из-за смерти Франциска объявили 5-дневный траур.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

23 апреля гроб понтифика перенесли в собор Св. Петра, где верующие могут попрощаться с ним.

Похороны назначили на субботу, 26 апреля. О намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом сообщили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.