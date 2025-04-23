Генеральний секретар НАТО поїде до Вашингтона цього тижня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає США та зустрінеться із представниками адміністрації американського президента Дональда Трампа цього тижня.

Про це йдеться в заяві, яку опублікували на сайті НАТО, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 24 і 25 квітня Рютте здійснить візит до Вашингтона.

Очікується, що там він зустрінеться з державним секретарем США Марком Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом і радником з питань національної безпеки Майком Волцом.

Зазначимо, візит Рютте до Вашингтона відбудеться після того, як у Лондоні пройдуть переговори між Великою Британією, США, Україною, Францією та Німеччиною на рівні високопосадовців щодо мирного плану завершення війни Росії в Україні.

13 березня Рютте перебував із візитом у американського президента Дональда Трампа. Під час зустрічі із Трампом генсек НАТО заявив, що члени Альянсу відстають від Росії і Китаю у виробництві зброї, а американський президент похвалився тим, що його прихід до влади "зробив НАТО сильнішим".