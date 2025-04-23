Генсек НАТО поедет в Вашингтон на этой неделе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США и встретится с представителями администрации американского президента Дональда Трампа на этой неделе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 24 и 25 апреля Рютте совершит визит в Вашингтон.

Ожидается, что там он встретится с государственным секретарем США Марком Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и советником по вопросам национальной безопасности Майком Уолтцом.

Отметим, визит Рютте в Вашингтон состоится после того, как в Лондоне пройдут переговоры между Великобританией, США, Украиной, Францией и Германией на уровне высокопоставленных чиновников относительно мирного плана завершения войны России в Украине.

13 марта Рютте находился с визитом у американского президента Дональда Трампа. Во время встречи с Трампом генсек НАТО заявил, что члены Альянса отстают от России и Китая в производстве оружия, а американский президент похвастался тем, что его приход к власти "сделал НАТО сильнее".