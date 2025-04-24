Глава МЗС Британії про удар РФ по Києву: це не дії людини, яка прагне миру

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив "жорстоку атаку" РФ на Київ та інші українські міста, які призвели до загибелі і поранення мирних мешканців.

Про це британський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Леммі, поки українські посадовці перебували в Лондоні і "працювали над встановленням миру", Росія на чолі з правителем Владіміром Путіним атакувала український народ.

"Це не дії людини, яка прагне миру", – підкреслив очільник британського зовнішньополітичного відомства.

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

Глава МЗС Латвії після нічної атаки РФ назвала Путіна "м’ясником у Кремлі", а президентка Молдови Мая Санду заявила, що остання атака добре показує реальні наміри Росії, і зупинити її можна лише силою.

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