Глава МИД Британии об ударе РФ по Киеву: это не действия человека, стремящегося к миру

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил "жестокую атаку" РФ на Киев и другие украинские города, которые привели к гибели и ранению мирных жителей.

Об этом британский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Лэмми, пока украинские чиновники находились в Лондоне и "работали над установлением мира", Россия во главе с правителем Владимиром Путиным атаковала украинский народ.

"Это не действия человека, который стремится к миру", – подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.

Глава МИД Латвии после ночной атаки РФ назвала Путина "мясником в Кремле", а президент Молдовы Майя Санду заявила, что последняя атака хорошо показывает реальные намерения России, и остановить ее можно только силой.

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