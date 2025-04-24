У Польщі після атаки РФ на Київ закликали ще більше посилити підтримку України

В Міністерстві закордонних справ Польщі, коментуючи масований ракетний удар РФ по Києву, закликали посилити підтримку України.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що цей удар є черговим свідченням справжніх намірів Москви і того, що російський правитель Владімір Путін не хоче завершення війни.

Вронський підкреслив, що у такі моменти з Польщі "завжди звучать слова підтримки" на адресу України.

"Але насамперед потрібно ще більше посилити допомогу Україні", – додав речник польського МЗС.

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян.

Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

Глава МЗС Латвії після нічної атаки РФ назвала Путіна "м’ясником у Кремлі", а очільник британського МЗС вказав, що "це не дії людини, яка прагне миру".