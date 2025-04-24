В Польше после атаки РФ на Киев призвали еще больше усилить поддержку Украины
В Министерстве иностранных дел Польши, комментируя массированный ракетный удар РФ по Киеву, призвали усилить поддержку Украины.
Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что этот удар является очередным свидетельством истинных намерений Москвы и того, что российский правитель Владимир Путин не хочет завершения войны.
Вронский подчеркнул, что в такие моменты из Польши "всегда звучат слова поддержки" в адрес Украины.
"Но прежде всего нужно еще больше усилить помощь Украине", – добавил представитель польского МИД.
Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян.
Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.
Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.
Глава МИД Латвии после ночной атаки РФ назвала Путина "мясником в Кремле", а глава британского МИД указал, что "это не действия человека, который стремится к миру".