В Польше после атаки РФ на Киев призвали еще больше усилить поддержку Украины

В Министерстве иностранных дел Польши, комментируя массированный ракетный удар РФ по Киеву, призвали усилить поддержку Украины.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что этот удар является очередным свидетельством истинных намерений Москвы и того, что российский правитель Владимир Путин не хочет завершения войны.

Вронский подчеркнул, что в такие моменты из Польши "всегда звучат слова поддержки" в адрес Украины.

"Но прежде всего нужно еще больше усилить помощь Украине", – добавил представитель польского МИД.

Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян.

Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.

Глава МИД Латвии после ночной атаки РФ назвала Путина "мясником в Кремле", а глава британского МИД указал, что "это не действия человека, который стремится к миру".