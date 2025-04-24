Испания призывает ЕС к стратегическому партнерству с Китаем

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо защитил стремление своей страны к углублению сотрудничества с Китаем на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином, заявив, что Европа должна стать ключевым игроком в новом мировом порядке.

Об этом он сказал в комментарии Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Куэрпо заявил, что сейчас отношения между Европейским Союзом и Китаем перезагружаются.

"Китай является соперником и конкурентом во многих сферах, но также должен быть союзником и стратегическим партнером в будущем. Испания является частью этого процесса, однако это общеевропейский подход", – считает он.

По мнению испанского министра, ЕС нужно объединяться с ключевыми стратегическими экономическими игроками, и Китай – один из них.

"Торговые отношения сохранятся независимо от политических циклов", – уверен он.

Куэрпо также отметил, что еще есть время для достижения договоренности между США и ЕС по тарифам.

"Мы сейчас находимся на начальном этапе переговоров. Мы пытаемся понять, какие именно у них требования и как можно прийти к справедливому и сбалансированному соглашению", – добавил он.

Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как Трамп ввел общие торговые тарифы.

22 апреля министр иностранных дел Китая Ван И пообщался со своим британским коллегой Дэвидом Лемми относительно "безнаказанного одностороннего запугивания " в мире.