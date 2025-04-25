Лидер правящей партии Грузии уходит из политики

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили объявил, что уходит из политики.

Об этом он заявил на пресс-конференции, его слова приводит портал SOVA, сообщает "Европейская правда".

Гарибашвили несколько раз поблагодарил основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили и заявил, что уходит из политики, поскольку "завершил свою миссию".

"Сегодня я хотел бы сообщить вам о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции относительно моей дальнейшей политической деятельности. Соответственно, я считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на имеющиеся вопросы", – сказал Гарибашвили.

Он сказал, что выполнил свою "почетную миссию", поработав сначала министром обороны, дважды премьер-министром и председателем партии.

"Сейчас я больше не вижу необходимости оставаться на посту председателя партии и в политике в целом, поэтому я принял решение покинуть пост председателя "Грузинской мечты" и уйти из политики. Я продолжу служить своей стране с другой позиции", – заявил Гарибашвили.

Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра в конце января 2024 года. А уже 1 февраля он возглавил правящую партию "Грузинская мечта".

Вместо него бывший председатель партии Ираклий Кобахидзе стал новым премьер-министром Грузии, которая при его правлении усилила антизападный разворот и остановила сближение с ЕС.

Гарибашвили долгое время работал в "Карту Груп" фактического руководителя Грузии, пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.

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