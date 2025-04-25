В МИД говорят, что цель таблички на могиле воинов УПА – помешать диалогу с Польшей

В Министерстве иностранных дел убеждены, что цель размещения провокационной таблички на братской могиле воинов УПА в Польше – помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти.

Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий во время брифинга 25 апреля, сообщает корреспондент "Европейской правды".

На просьбу журналистов прокомментировать инцидент с провокационной табличкой на братской могиле воинов УПА Тихий заявил, что в МИД "абсолютно убеждены", что "инцидент был спровоцирован прежде всего с одной целью – помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти".

"И чем активнее будет развиваться этот диалог между Украиной и Польшей, тем больше будет попыток помешать этому процессу, потому что есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина и Польша решили проблемный вопрос своего прошлого", – заявил он.

Тихий подчеркнул, что эти "показательные" провокации произошли именно в те дни, когда начинаются эксгумационные работы на украинской земле, которые "демонстрируют конструктив".

"Видно, что некоторым людям не нужен конструктив. Они хотят, чтобы была ссора между Украиной и Польшей", – отметил спикер МИД.

Также, по его мнению, эти люди пытаются повлиять на избирательный процесс в Польше.

"Мы считаем, что этот процесс должен быть деполитизирован", – подытожил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о памятнике в честь бойцов Украинской повстанческой армии, погибших в бою с подразделениями НКВД, который расположен на горе Монастырь в гмине Горинец-Здруй. Он был установлен в 1990-х годах по инициативе украинской общины и неоднократно подвергался повреждениям.

Несколько дней назад на могиле появилась табличка с надписью:

"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не воздай им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвение, но исцеление боли".

Украинская сторона уже долгое время требовала восстановления таблички на могиле воинов УПА на горе Монастырь. Это было главным условием Киева для возобновления эксгумаций останков поляков в Украине.

В конце концов Украина дала разрешение на возобновление эксгумаций, однако табличка в Монастыре не была восстановлена должным образом – так, чтобы на ней был список имен воинов УПА.