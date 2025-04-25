Посол РФ знову прийшов без запрошення на пам'ятні заходи у Німеччині

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Посол Росії в Німеччині Сергєй Нечаєв знову прийшов без запрошення на пам'ятні заходи – цього разу російський дипломат з’явився на урочистостях в місті Торгау з нагоди 80-річчя від дня знаменитого рукостискання американських і радянських солдатів на річці Ельбі 25 квітня 1945 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Нечаєв в оточенні журналістів і городян сказав, що "ми повинні згадати полеглих солдатів, тому цей день дуже важливий для нас".

Незадовго до цього посол України Олексій Макєєв закликав не допустити росіянина на захід.

На запитання, що він думає про те, що йому не раді, Нечаєв сказав: "Я цього не відчуваю, мені комфортно".

Посол поспілкувався з деякими з присутніх, його лацкан прикрашала чорно-помаранчева стрічка, яку росіяни вважають символом Другої світової війни.

Фото: посольство Росії в Німеччини

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер звернувся до посла Нечаєва з чіткими словами про розв’язану РФ війну проти України.

"Це Росія почала війну проти України в порушення міжнародного права. Не в (2022), а ще в 2014 році. І тільки Росія, тільки Росія повинна припинити цю війну", – сказав Кречмер у бік Нечаєва, якого натовп кілька разів освистав.

Саксонський прем'єр також визнав величезні радянські втрати, але нагадав, що остаточна перемога на сході належала не тільки росіянам.

"Серед них (радянської армії. – Ред.) було багато росіян, а також українців, білорусів і грузинів. Було б приємніше, доречніше, якби з нами були представники України, Грузії або Білорусі", – додав він.

Кречмер припустив, що вони відмовились приїхати через участь російського посла.

Минулого тижня Нечаєв без запрошення з'явився на меморіалі Зеєловських висот з охороною, російським вінком та білоруським колегою.

Тим часом в німецькому Бранденбурзі розгорівся скандал після того, як російський посол заявив про намір взяти участь в урочистостях, присвячених закінченню Другої світової війни, попри скасування запрошення.

Директор меморіалу Аксель Дреколь, повідомив, що якщо дипломат наважиться приїхати, то йому доведеться мати справу з поліцією.