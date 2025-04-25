Посол РФ снова пришел без приглашения на памятные мероприятия в Германии

Посол России в Германии Сергей Нечаев снова пришел без приглашения на памятные мероприятия – на этот раз российский дипломат появился на торжествах в городе Торгау по случаю 80-летия со дня знаменитого рукопожатия американских и советских солдат на реке Эльбе 25 апреля 1945 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Нечаев в окружении журналистов и горожан сказал, что "мы должны вспомнить павших солдат, потому этот день очень важен для нас".

Незадолго до этого посол Украины Алексей Макеев призвал не допустить россиянина на мероприятие.

На вопрос, что он думает о том, что ему не рады, Нечаев ответил: "Я этого не чувствую, мне комфортно".

Посол пообщался с некоторыми из присутствующих, его лацкан украшала черно-оранжевая лента, которую россияне считают символом Второй мировой войны.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер обратился к послу Нечаеву с четкими словами о развязанной РФ войне против Украины.

"Это Россия начала войну против Украины в нарушение международного права. Не в (2022), а еще в 2014 году. И только Россия, только Россия должна прекратить эту войну", – сказал Кречмер в сторону Нечаева, которого толпа несколько раз освистала.

Саксонский премьер также признал огромные советские потери, но напомнил, что окончательная победа на востоке принадлежала не только россиянам.

"Среди них (советской армии. – Ред.) было много россиян, а также украинцев, белорусов и грузин. Было бы приятнее, уместнее, если бы с нами были представители Украины, Грузии или Беларуси", – добавил он.

Кречмер предположил, что они отказались приехать из-за участия российского посла.

На прошлой неделе Нечаев без приглашения появился на мемориале Зееловских высот с охраной, российским венком и белорусским коллегой.

Между тем в немецком Бранденбурге разгорелся скандал после того, как российский посол заявил о намерении принять участие в торжествах, посвященных окончанию Второй мировой войны, несмотря на отмену приглашения.

Директор мемориала Аксель Дреколь сообщил, что если дипломат решится приехать, то ему придется иметь дело с полицией.