Європейські дипломати вшанували памʼять загиблих від удару РФ по Києву

Разом із президентом Володимиром Зеленським на місце удару російської ракети по житловому будинку в Києві в ніч проти 24 квітня прийшли кількадесят іноземних дипломатів.

Про це стало відомо з допису Зеленського на Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський разом із понад 50 представниками посольств, зокрема європейських, та іноземних організацій вшанували памʼять 12 загиблих у результаті удару балістичної ракети РФ по Києву.

"Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують у Північній Кореї", – підкреслив глава держави.

Today, together with diplomatic representatives of the states and international organizations operating in Ukraine, we visited the site of the ballistic missile strike in Kyiv. The very place where the explosion of the missile claimed the lives of 12 of our people. My… pic.twitter.com/ncz8eXhioo

У посольстві Італії в Україні підтвердили "Європейській правді", що долучились до вшанування памʼяті жертв російського удару.

"Ми приєднуємося до співчуття міжнародної спільноти і продовжуємо рішуче засуджувати збройну агресію Москви", – заявив італійський посол Карло Формоза.

Також із соцмереж відомо, що на місці був присутній тимчасовий повірений у справах посольства Франції в Україні.

Honouring the victims of Thursday´s russian missile strikes in #Kyiv. 12 died, 30 are still in hospital, some may be amputated.

This was someone´s house, their bike is still there. This is their friends & neighbours joining in sorrow🌹.

In the rubble 🇺🇦´s colours still shine. pic.twitter.com/oBqiZXOvcj