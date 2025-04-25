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Європейські дипломати вшанували памʼять загиблих від удару РФ по Києву

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Новини — П'ятниця, 25 квітня 2025, 22:06 — Олег Павлюк

Разом із президентом Володимиром Зеленським на місце удару російської ракети по житловому будинку в Києві в ніч проти 24 квітня прийшли кількадесят іноземних дипломатів.

Про це стало відомо з допису Зеленського на Х, повідомляє "Європейська правда".

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Зеленський разом із понад 50 представниками посольств, зокрема європейських, та іноземних організацій вшанували памʼять 12 загиблих у результаті удару балістичної ракети РФ по Києву.

"Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують у Північній Кореї", – підкреслив глава держави.

У посольстві Італії в Україні підтвердили "Європейській правді", що долучились до вшанування памʼяті жертв російського удару.

"Ми приєднуємося до співчуття міжнародної спільноти і продовжуємо рішуче засуджувати збройну агресію Москви", – заявив італійський посол Карло Формоза.

Також із соцмереж відомо, що на місці був присутній тимчасовий повірений у справах посольства Франції в Україні.

За останніми даними рятувальників, у результаті російського удару балістичною ракетою по Києву загинули 12 людей, ще 87 зазнали поранень.

Після масованої атаки РФ президент США Дональд Трамп закликав Путіна "зупинитись".

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна".

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