Европейские дипломаты почтили память погибших от удара РФ по Киеву

Вместе с президентом Владимиром Зеленским на место удара российской ракеты по жилому дому в Киеве в ночь на 24 апреля пришли несколько десятков иностранных дипломатов.

Об этом стало известно из сообщения Зеленского на Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский вместе с более чем 50 представителями посольств, в частности европейских, и иностранных организаций почтили память 12 погибших в результате удара баллистической ракеты РФ по Киеву.

"Все дипломаты своими глазами увидели, кого атакует Россия своей баллистикой. Баллистикой, которую они получают в Северной Корее", – подчеркнул глава государства.

Today, together with diplomatic representatives of the states and international organizations operating in Ukraine, we visited the site of the ballistic missile strike in Kyiv. The very place where the explosion of the missile claimed the lives of 12 of our people. My… pic.twitter.com/ncz8eXhioo

В посольстве Италии в Украине подтвердили „Европейской правде", что присоединились к чествованию памяти жертв российского удара.

"Мы присоединяемся к соболезнованиям международного сообщества и продолжаем решительно осуждать вооруженную агрессию Москвы", – заявил итальянский посол Карло Формоза.

Также из соцсетей известно, что на месте присутствовал временный поверенный в делах посольства Франции в Украине.

Honouring the victims of Thursday´s russian missile strikes in #Kyiv. 12 died, 30 are still in hospital, some may be amputated.

This was someone´s house, their bike is still there. This is their friends & neighbours joining in sorrow🌹.

In the rubble 🇺🇦´s colours still shine. pic.twitter.com/oBqiZXOvcj