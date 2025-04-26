На похорон Папи прибули вже 140 тисяч людей

140 000 людей вже прибули до площі Святого Петра, щоб взяти участь у похороні Папи Франциска.

Таку оцінку наводить Центр управління безпекою заходів римської поліції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Приблизно за годину до початку церемонії площа Святого Петра майже заповнилася 40 тисячами людей. За оцінками, 100 тисяч людей вже присутні на віа Кончіліаціоне і вздовж шляхів прибуття до Ватикану.

Крім того, 140 делегацій вже в'їхали до Ватикану.

Камери зафіксували експрезидента США Джо Байдена з дружиною

Як повідомлялося, члени королівських родин, президенти, прем'єр-міністри і легіон вірних віддадуть останню шану Папі Франциску в суботу на заупокійній месі на площі Святого Петра.

Папа Римський помер у понеділок у віці 88 років після інсульту, відкривши ретельно спланований перехідний період для 1,4-мільярдної Римсько-католицької церкви, позначений стародавнім ритуалом, помпезністю і трауром.

За останні три дні близько 250 000 людей пройшли повз його тіло, яке було покладене в труну перед вівтарем печерної базиліки Святого Петра 16-го століття.

Італія закрила повітряний простір над містом і залучила додаткові сили: зенітні ракети і патрульні катери охороняють подію в рамках однієї з найбільших операцій з безпеки, яку країна бачила з часів похорону Івана Павла II.