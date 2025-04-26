На похороны Папы прибыли уже 140 тысяч человек

140 000 человек уже прибыли к площади Святого Петра, чтобы принять участие в похоронах Папы Франциска.

Такую оценку приводит Центр управления безопасностью мероприятий римской полиции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Примерно за час до начала церемонии площадь Святого Петра почти заполнилась 40 тысячами людей. По оценкам, 100 тысяч человек уже присутствуют на виа Кончилиационе и вдоль путей прибытия в Ватикан.

Кроме того, 140 делегаций уже въехали в Ватикан.

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Как сообщалось, члены королевских семей, президенты, премьер-министры и легион верующих отдадут последний долг Папе Франциску в субботу на заупокойной мессе на площади Святого Петра.

Папа Римский умер в понедельник в возрасте 88 лет после инсульта, открыв тщательно спланированный переходный период для 1,4-миллиардной Римско-католической церкви, обозначенный древним ритуалом, помпезностью и трауром.

За последние три дня около 250 000 человек прошли мимо его тела, которое было положено в гроб перед алтарем пещерной базилики Святого Петра 16-го века.

Италия закрыла воздушное пространство над городом и привлекла дополнительные силы: зенитные ракеты и патрульные катера охраняют событие в рамках одной из крупнейших операций по безопасности, которую страна видела со времен похорон Иоанна Павла II.