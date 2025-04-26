У Римі почалась церемонія похорону Папи Римського Франциска

На площі Святого Петра у Римі розпочалася церемонія похорону Папи Франциска, яку очолює кардинал Джованні Баттіста Ре.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

Церемонія розпочалася зі вступного антифону – зазвичай це вірші з псалмів або речення зі Святого Письма, які зазвичай співають або вимовляють.

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Труна з тілом Папи Франциска прибула на площу Святого Петра, її зустріли довгими і зворушливими оплесками вірних на площі.

Як повідомлялося, члени королівських родин, президенти, прем'єр-міністри і легіон вірних віддадуть останню шану Папі Франциску в суботу на заупокійній месі на площі Святого Петра.

Папа Римський помер у понеділок у віці 88 років після інсульту, відкривши ретельно спланований перехідний період для 1,4-мільярдної Римсько-католицької церкви, позначений стародавнім ритуалом, помпезністю і трауром.

За останні три дні близько 250 000 людей пройшли повз його тіло, яке було покладене в труну перед вівтарем печерної базиліки Святого Петра 16-го століття.

Перед церемонією похорону труні з тілом понтифіка вклонилися світові лідери, зокрема президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський.

Італія закрила повітряний простір над містом і залучила додаткові сили: зенітні ракети і патрульні катери охороняють подію в рамках однієї з найбільших операцій з безпеки, яку країна бачила з часів похорону Івана Павла II.