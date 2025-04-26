В Риме началась церемония похорон Папы Римского Франциска

На площади Святого Петра в Риме началась церемония похорон Папы Франциска, которую возглавляет кардинал Джованни Баттиста Ре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

Церемония началась со вступительного антифона – обычно это стихи из псалмов или предложения из Священного Писания, которые обычно поют или произносят.

Гроб с телом Папы Франциска прибыл на площадь Святого Петра, его встретили долгими и трогательными аплодисментами верующих на площади.

Как сообщалось, члены королевских семей, президенты, премьер-министры и легион верующих отдадут последнюю дань уважения Папе Франциску в субботу на заупокойной мессе на площади Святого Петра.

Папа Римский умер в понедельник в возрасте 88 лет после инсульта, открыв тщательно спланированный переходный период для 1,4-миллиардной Римско-католической церкви, обозначенный древним ритуалом, помпезностью и трауром.

За последние три дня около 250 000 человек прошли мимо его тела, которое было положено в гроб перед алтарем пещерной базилики Святого Петра 16-го века.

Перед церемонией похорон гробу с телом понтифика поклонились мировые лидеры, в частности президент США Дональд Трамп, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский.

Италия закрыла воздушное пространство над городом и привлекла дополнительные силы: зенитные ракеты и патрульные катера охраняют событие в рамках одной из крупнейших операций по безопасности, которую страна видела со времен похорон Иоанна Павла II.