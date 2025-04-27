У Німеччині критикують прем’єра Баварії за селфі перед похороном Папи
Новини — Неділя, 27 квітня 2025, 08:23 —
Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер зазнав критики за те, що зробив усміхнене селфі перед похоронною церемонією Папи Римського Франциска у Ватикані в суботу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
"Щойно прилетів до Риму: зараз ми в кортежі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром дорогою до Ватикану на похоронну церемонію покійного папи Франциска", – підпсисав Зьодер опубліковане в Х фото.
Фотографія викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.
"Селфі на похоронах – це не дуже гідно. Похорон Папи Римського – це не Октоберфест", – написала німецька політикиня Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.
Численні користувачі соціальних мереж також засудили фотографію як нетактовну.
Незабаром після прибуття до італійської столиці Зьодер опублікував кілька фотографій з похоронної служби.
"Дуже зворушливі моменти в Римі незадовго до початку панахиди. Ми будемо дуже сумувати за Папою Франциском", – написав баварський прем'єр у своїх соціальних мережах, додавши фотографію себе на площі Святого Петра.
Десятки тисяч людей і світові лідери прибули 26 квітня на площу Святого Петра у Римі віддати останню шану понтифіку.
Папу поховали в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі.
Повідомляли також, що у Польщі обурились через спікера Сейму, який користувався мобільним на похороні Папи.