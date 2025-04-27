В Германии критикуют премьера Баварии за селфи перед похоронами Папы Римского

Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер подвергся критике за то, что сделал улыбающееся селфи перед похоронной церемонией Папы Римского Франциска в Ватикане в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

"Только что прилетел в Рим: сейчас мы в кортеже с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером по дороге в Ватикан на похоронную церемонию покойного папы Франциска", – подписал Зёдер опубликованное в Х фото.

Фотография вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

"Селфи на похоронах – это не очень достойно. Похороны Папы Римского – это не Октоберфест", – написала немецкий политик Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Многочисленные пользователи социальных сетей также осудили фотографию как бестактную.

Вскоре после прибытия в итальянскую столицу Зёдер опубликовал несколько фотографий с похоронной службы.

"Очень трогательные моменты в Риме незадолго до начала панихиды. Мы будем очень скорбеть по Папе Франциску", – написал баварский премьер в своих социальных сетях, добавив фотографию себя на площади Святого Петра.

Десятки тысяч людей и мировые лидеры прибыли 26 апреля на площадь Святого Петра в Риме отдать последнюю дань уважения понтифику.

Папу похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

Сообщалось также, что в Польше возмутились из-за спикера Сейма, который пользовался мобильным на похоронах Папы.