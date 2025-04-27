CNN: Трамп установил рекорд десятилетий по падению рейтинга президента после 100 дней

Поддержка президента США Дональда Трампа с приближением 100 дней его второго срока уже ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет.

Об этом сообщает CNN на основе данных опроса, проведенного по заказу телеканала компанией SSRS, пишет "Европейская правда".

По данным опроса, политику Трампа в настоящее время одобряют 41% опрошенных американцев – это самый низкий уровень для любого из новоизбранных президентов на границе их 100-дневного срока как минимум со времен Дуайта Эйзенхауэра. Результат Трампа сейчас хуже также показателей после 100 дней первого срока.

Поддержка политики Трампа с марта снизилась на 4 процентных пункта, а с февраля – на 7 процентных пунктов.

Лишь 22% респондентов выразили решительную поддержку деятельности Трампа на посту президента. 45% заявили, что решительно не одобряют ее.

С учетом партийных симпатий респондентов, в поддержке Трампа сохраняется поляризация – 86% республиканцев одобряют его действия, тогда как 93% демократов не одобряют. Среди "независимых" поддержка Трампа снизилась до 31%.

Опрос показал, что поддержка деятельности Трампа снижается во всех сферах политики. В вопросе инфляции она снизилась с марта на 9 пунктов до 35%, по тарифам – на 4 пункта, до 35%, положительную оценку его шагам в экономике дают 39%, что на 5 пунктов меньше, чем в марте.

Поддержка шагов по управлению федеральным правительством упала на шесть пунктов, до 42%. Только 46% считают, что Трамп будет назначать на должности лучших специалистов, что на 8 пунктов меньше, чем в груде.

Менее 43% считают "турбореформы" в государственных ведомствах, инициированные Трампом и его командой, необходимым шагом, тогда как 57% ответили, что видят в этом подходе излишние риски для страны.

39% заявили о поддержке внешней политики Трампа, тогда как не одобряют ее 60%.

50% респондентов заявили о том или ином уровне уверенности, что Трамп способен должным образом справиться с внешнеполитическими задачами. До начала его второго срока это было 55%.

В вопросе миграционной политики о поддержке Трампа заявили 45%, что на шесть пунктов меньше, чем в марте.

О поддержке вице-президента Джей Ди Венса сказали 41%, тогда как не одобряют его работу на посту 58%.

По данным Reuters, у Трампа уже готовят план на следующие 100 дней президентства.

Также неофициально сообщают, что глава Пентагона испытывает неуверенность в своем положении после ряда скандалов.