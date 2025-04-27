Рубио прокомментировал, близок ли Трамп к новым санкциям против России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп помнит о возможности давления на Россию с помощью санкций, но не хочет торопиться задействовать этот инструмент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рубио сказал в программе NBC News.

Ведущая спросила Рубио, свидетельствуют ли последние заявления Трампа о возможности новых американских санкций против России.

Госсекретарь ответил, что для этого "еще не время".

"Президент знает, что у него есть эти варианты, его об этом постоянно спрашивают. Но чего он действительно хочет – это мирного соглашения. Он хочет, чтобы смерти и убийства прекратились... Есть варианты, как быть с теми, кого мы считаем ответственными за нежелание мира. Но мы считаем предпочтительным не доходить до этого, потому что это закрывает дверь для дипломатии", – сказал Марко Рубио.

"Нет больше такой страны, института или организации, которая могла бы посадить эти две стороны за один стол. Никто кроме нас не говорит с обеими сторонами. И никто больше в мире, кроме президента (Трампа), не может этого достичь. Это важная ответственность и важная возможность, и мы хотим убедиться, что исчерпали все варианты, что не пропустили что-то, что может сработать и привести к миру", – добавил госсекретарь США.

Также Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов по поводу того, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп пересеклись в Ватикане, куда десятки мировых лидеров съехались на похорон Папы Римского Франциска.

Зеленский заявил, что его встреча с Трампом имеет потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

В тот же день Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.