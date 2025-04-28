Угорщина не відмовиться від зв’язків з Китаєм попри відносини зі США

В уряді Угорщини заявили, що не планують відмовлятись від економічних зв’язків з Китаєм попри свої відносини зі США, які вважають КНР своїм конкурентом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав угорський міністр економіки Мартон Надь, якого цитує Bloomberg.

Угорський міністр зазначив, що не бачить на горизонті американських інвестицій, які могли б витіснити китайські.

Крім того, однією з перешкод є те, що США ще не узгодили новий податковий договір з Угорщиною, який попередня адміністрація Джо Байдена розірвала.

"Ми не бачимо інвестиційного потенціалу з боку США, який би міг зрівнятися з Китаєм. Ми займаємо дуже прагматичну позицію", – зазначив Надь.

Агентство нагадує, що адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Угорщину, щоб вона зменшила свою залежність від Китаю, після того, як КНР стала ключовим партнером Будапешта в галузі виробництва електромобілів, а також у сфері телекомунікацій.

У п'ятницю старший син американського президента, Дональд Трамп-молодший, закликав Угорщину та інші східноєвропейські країни, що мають зв'язки з Китаєм, обрати США своїм головним економічним партнером.

Ці слова перегукуються із заявою американського спецпосланця США Роберта Палладіно, який сказав, що Китай є "стратегічним викликом", що вимагає від західних країн "пильності, прозорості та єдності".

Серед найбільших нових інвесторів на угорському ринку – китайський виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co. та світовий гігант у галузі електромобілів BYD Co.

Угорщина також домовилася про поглиблення співпраці з Huawei Technologies Co. з метою розробки спільної платформи хмарних послуг разом із 4iG Nyrt., оборонною та телекомунікаційною компанією, яку угорський прем’єр Віктор Орбан готує до статусу національного лідера.

Варто зазначити, що Орбан намагається вибудувати хороші стосунки з адміністрацією Трампа. Зокрема, очільник угорського уряду першим у ЄС привітав Трампа із перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати.

Нещодавно президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.

А міністр фінансів Скотт Бессент заявляв, що високі тарифи між Сполученими Штатами та Китаєм фактично заблокували торгівлю між країнами.

ЗМІ інформували, що Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США.

В інтерв’ю ЗМІ Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін телефонував йому щодо тарифів.