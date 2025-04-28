Венгрия не откажется от связей с Китаем, несмотря на отношения с США

В правительстве Венгрии заявили, что не планируют отказываться от экономических связей с Китаем, несмотря на свои отношения с США, которые считают КНР своим конкурентом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал венгерский министр экономики Мартон Надь, которого цитирует Bloomberg.

Венгерский министр отметил, что не видит на горизонте американских инвестиций, которые могли бы вытеснить китайские.

Кроме того, одним из препятствий является то, что США еще не согласовали новый налоговый договор с Венгрией, который предыдущая администрация Джо Байдена разорвала.

"Мы не видим инвестиционного потенциала со стороны США, который мог бы сравниться с Китаем. Мы занимаем очень прагматичную позицию", – отметил Надь.

Агентство напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа давит на Венгрию, чтобы она уменьшила свою зависимость от Китая, после того, как КНР стала ключевым партнером Будапешта в области производства электромобилей, а также в сфере телекоммуникаций.

В пятницу старший сын американского президента, Дональд Трамп-младший, призвал Венгрию и другие восточноевропейские страны, имеющие связи с Китаем, выбрать США своим главным экономическим партнером.

Эти слова перекликаются с заявлением американского спецпосланника США Роберта Палладино, который сказал, что Китай является "стратегическим вызовом", требующим от западных стран "бдительности, прозрачности и единства".

Среди крупнейших новых инвесторов на венгерском рынке – китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. и мировой гигант в области электромобилей BYD Co.

Венгрия также договорилась об углублении сотрудничества с Huawei Technologies Co. с целью разработки совместной платформы облачных услуг вместе с 4iG Nyrt., оборонной и телекоммуникационной компанией, которую венгерский премьер Виктор Орбан готовит к статусу национального лидера.

Стоит отметить, что Орбан пытается выстроить хорошие отношения с администрацией Трампа. В частности, глава венгерского правительства первым в ЕС поздравил Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Недавно президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины на китайские товары.

А министр финансов Скотт Бессент заявлял, что высокие тарифы между Соединенными Штатами и Китаем фактически заблокировали торговлю между странами.

СМИ сообщали, что Китай непублично отменил пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США.

В интервью СМИ Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин звонил ему по поводу тарифов.