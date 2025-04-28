Польщі відреагує на заплановані спільні військові навчання Росії та Білорусі

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна відреагує на російсько-білоруські навчання "Запад", які заплановані на вересень.

Про це він сказав у коментарі RMF24, пише "Європейська правда".

Томчик оголосив, що Польща "адекватно" відреагує на навчання "Запад", організовані Росією та Білоруссю.

"Польща відреагує на навчання "Запад", які відбудуться в Білорусі, адекватним чином з польського боку. У Польщі відбудуться великі навчання Польщі та НАТО, великі маневри. Пам'ятаймо також, що минулого року ми провели найбільші в історії навчання НАТО, в яких взяли участь близько 100 тисяч військовослужбовців. НАТО сильніший за Росію", – додав він.

Заступник міністра оборони Польщі заперечив, що навчання "Запад" можуть становити загрозу для країни.

РФ і Білорусь у вересні 2025 року планують провести масштабні спільні військові навчання "Запад". Офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Однак ці навчання завжди викликають побоювання в офіційних осіб країн, що межують з Росією і Білоруссю, з приводу можливих ненавмисних інцидентів.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Вільнюс жорстко реагуватиме на будь-які порушення чи інциденти під час таких навчань.

Тим часом у німецькому Гамбурзі восени пройдуть масштабні навчання за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО, що потребуватиме швидкого перекидання сил західних союзників на схід.

А в Румунії повідомляють про затримки з ремонтом доріг, необхідних для навчань НАТО.