Польша отреагирует на запланированные совместные военные учения России и Беларуси

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна отреагирует на российско-белорусские учения "Запад", которые запланированы на сентябрь.

Об этом он сказал в комментарии RMF24, пишет "Европейская правда".

Томчик объявил, что Польша "адекватно" отреагирует на учения "Запад", организованные Россией и Беларусью.

"Польша отреагирует на учения "Запад", которые состоятся в Беларуси, адекватным образом с польской стороны. В Польше пройдут крупные учения Польши и НАТО, крупные маневры. Давайте также помнить, что в прошлом году мы провели крупнейшие в истории учения НАТО, в которых приняли участие около 100 тысяч военнослужащих. НАТО сильнее России", – добавил он.

Заместитель министра обороны Польши опроверг, что учения "Запад" могут представлять угрозу для Польши.

РФ и Беларусь в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения "Запад". Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что Вильнюс будет жестко реагировать на любые нарушения или инциденты во время таких учений.

Между тем в немецком Гамбурге осенью пройдут масштабные учения по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО, что потребует быстрой переброски сил западных союзников на восток.

А в Румынии сообщают о задержках с ремонтом дорог, необходимых для учений НАТО.