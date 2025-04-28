Президент Німеччини пообіцяв, що вона буде "найсильнішою підтримкою України в Європі"

Німеччина надалі буде надавати Україні військову допомогу, залишаючись її найбільшою підтримкою у Європі, і в той самий час зміцнювати свої збройні сили та інвестиції в німецьку оборонну промисловість.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 28 квітня, під час урочистостей з нагоди 70-річчя вступу Німеччини в НАТО, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

"Ми й надалі залишатимемося найсильнішою підтримкою України в Європі, відстоюватимемо її свободу, суверенітет та європейське майбутнє", – підкреслив Штайнмайєр.

"Сьогодні, коли війна Путіна проти України триває з повною силою, а Сполучені Штати чинять сильний тиск на своїх європейських союзників, Німеччина, як я вважаю, перебуває у вирішальній позиції. Саме тому я звертаюся до вас, до ваших союзників, не лише з подякою, але й із закликом до негайних дій", – підкреслив Штайнмайєр.

"Німеччину закликають діяти – і ми почули цей заклик, ми зрозуміли послання", – додав він і звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з запевненням, що "ви можете на нас розраховувати".

"Ми будемо й надалі зміцнювати наші збройні сили – Бундесвер – і збільшувати інвестиції в нашу оборонну промисловість. Ми наполегливо працюватимемо над виконанням своїх зобов'язань у рамках регіональних планів НАТО", – наголосив президент Німеччини.

Як повідомлялося, Німеччина нещодавно попросила ЄС про свободу дій у питаннях оборонних витрат.

Днями майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.