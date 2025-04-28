Президент Германии пообещал, что она будет "самой сильной поддержкой Украины в Европе"

Германия будет и впредь оказывать Украине военную помощь, оставаясь ее крупнейшей поддержкой в Европе, и в то же время укреплять свои вооруженные силы и инвестиции в немецкую оборонную промышленность.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 28 апреля, во время торжеств по случаю 70-летия вступления Германии в НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы и в дальнейшем будем оставаться самой сильной поддержкой Украины в Европе, будем отстаивать ее свободу, суверенитет и европейское будущее", – подчеркнул Штайнмайер.

"Сегодня, когда война Путина против Украины продолжается с полной силой, а Соединенные Штаты оказывают сильное давление на своих европейских союзников, Германия, как я считаю, находится в решающей позиции. Именно поэтому я обращаюсь к вам, к вашим союзникам, не только с благодарностью, но и с призывом к немедленным действиям", – подчеркнул Штайнмайер.

"Германию призывают действовать – и мы услышали этот призыв, мы поняли послание", – добавил он. И обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с заверением, что "вы можете на нас рассчитывать".

"Мы будем и в дальнейшем укреплять наши вооруженные силы – Бундесвер – и увеличивать инвестиции в нашу оборонную промышленность. Мы будем настойчиво работать над выполнением своих обязательств в рамках региональных планов НАТО", – подчеркнул президент Германии.

Как сообщалось, Германия недавно попросила ЕС о свободе действий в вопросах оборонных расходов.

На днях будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.