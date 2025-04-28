У Португалії відклали передвиборчі дебати через блекаут

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру та лідер опозиції Педру Нуну Сантуш скасували теледебати, заплановані на вечір понеділка, через масштабне відключення електроенергії по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Монтенегру з правоцентристської Соціал-демократичної партії та Сантуш із головної опозиційної, лівоцентристської Соціалістичної партії мали зійтися в дебатах у ввечері 28 квітня.

Однак через відключення електроенергії в більшості регіонів Португалії обидва політики домовилися перенести дебати на пізніший термін.

У Португалії 18 травня відбудуться дострокові вибори, оголошені після того, як правоцентристський уряд меншості на чолі з Монтенегру не отримав вотуму довіри парламенту.

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".